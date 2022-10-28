Детскую библиотеку имени Горького в Ижевске модернизируют в 2023 году

В Ижевске (Удмуртия) в 2023 году планируется модернизировать детскую библиотеку имени Максима Горького, она станет пятой модельной читальней в городе, сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках обновления в библиотеке обустроят новые зоны, в том числе пространство книг и интерактива «В людях», детская площадка «Дети солнца», место для творческих встреч «Новые люди», научное пространство «Мои университеты», пишет ИА «Сусанин».

Также будут приобретены ноутбуки, мультистудия, интерактивные столы, модульные стеллажи, ЖК-панель, VR-очки и другое различное оборудование.

«Помещения перестанут быть просто книжными залами, а станут пространствами «для человека», где можно дать новый толчок развитию своего таланта», — цитирует главу города Олега Бекмеметьева Udm-info.ru.

На модернизацию библиотеки выделено 6,6 млн рублей. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Культура».