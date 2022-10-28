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Три человека пострадали при обрушении в доме в Новочеркасске

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В городе Новочеркасске Ростовской области при частичном обрушении здания пострадали три человека. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Грекова. Там обрушилось самодельное мансардное перекрытие, расположенное между первым и вторым этажами.

В результате пострадали три человека. Они получили различные переломы и были доставлены в больницу.

«Спасатели помогали людям выбраться из-под завалов», — говорится в сообщении. В операции были задействованы восемь человек и две единицы техники.

25 октября сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился выяснить причины обрушения потолка в квартире в Центральном районе Волгограда. Там образовалась сквозная дыра, через которую внутрь попадает дождь, и это при том, что недавно в жилом доме проводили капитальный ремонт.

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