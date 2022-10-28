Реклама
Прямой эфир
Общество
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Бабаевой
Мир
В отсеке шасси самолета Lufthansa во Франкфурте-на-Майне нашли труп мужчины
Общество
Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов Котрикадзе и Синдееву
Мир
В аэропорту Парижа экстренно сел самолет из-за сообщения о бомбе
Мир
Bloomberg сообщило об увольнениях в Twitter после покупки компании Маском
Общество
Собчак сменили статус подозреваемой на свидетеля по делу о вымогательстве
Мир
МВД Эстонии предложило усилить контроль за беженцами с Украины
Общество
Минюст РФ признал СМИ-иноагентом компанию Bookmate
Авто
Volkswagen продаст российские активы Scania, MAN и Porsche
Общество
Жительница Горно-Алтайска предстанет перед судом за истязание годовалой дочери
Мир
В Литве демонтировали памятник на захоронении советских воинов ВОВ
Мир
Медведев предложил выставить Польше счет в ответ на требование репараций

Мелони попросила обращаться к ней в новой должности премьера Италии в мужском роде

0
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони настаивает, чтобы к ней в ее новой должности обращались в мужском роде. Это следует их распространенного в пятницу, 28 октября, циркуляра.

В чем сила, «Братья»: за что итальянцы полюбили партию Джорджи Мелони
И почему критики не устают говорить о связи этой политсилы с фашизмом

Как передает агентство ANSA, письмо было направлено во все министерства.

В документе говорится, что к премьер-министру следует обращаться «синьор председатель Совмина, почтенный». В итальянском языке слово «почтенный» — onorevole — звучит одинаково как в мужском, так и в женском роде.

Мелони является представителем консервативного правого политического крыла. В частности, в период кампании политик, известная приверженностью к традиционным католическим семейным ценностям, открыто критиковала ЛГБТ-лобби, ставя его в один ряд с «исламистским насилием».

22 октября лидер «Братья Италии» Джорджа Мелони была приведена к присяге в качестве нового премьер-министра.

Политик объявила состав своего правительства за день до этого. Большинство министерских портфелей досталось представителям ее партии. Некоторые должности заняли представители «Лиги» и «Вперед, Италия», которые вместе с политсилой Мелони победили на выборах.

25 сентября правоцентристская коалиция набрала 44,5% на парламентских выборах в Италии. В нее входят партии «Братья Италии» Джорджии Мелони, «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Мы умеренные» Маурицио Лупи.

В Кремле заявили, что Россия готова приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки «устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране», и проявить больший конструктивизм и объективизм в отношениях.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022