Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони настаивает, чтобы к ней в ее новой должности обращались в мужском роде. Это следует их распространенного в пятницу, 28 октября, циркуляра.

Как передает агентство ANSA, письмо было направлено во все министерства.

В документе говорится, что к премьер-министру следует обращаться «синьор председатель Совмина, почтенный». В итальянском языке слово «почтенный» — onorevole — звучит одинаково как в мужском, так и в женском роде.

Мелони является представителем консервативного правого политического крыла. В частности, в период кампании политик, известная приверженностью к традиционным католическим семейным ценностям, открыто критиковала ЛГБТ-лобби, ставя его в один ряд с «исламистским насилием».

22 октября лидер «Братья Италии» Джорджа Мелони была приведена к присяге в качестве нового премьер-министра.

Политик объявила состав своего правительства за день до этого. Большинство министерских портфелей досталось представителям ее партии. Некоторые должности заняли представители «Лиги» и «Вперед, Италия», которые вместе с политсилой Мелони победили на выборах.

25 сентября правоцентристская коалиция набрала 44,5% на парламентских выборах в Италии. В нее входят партии «Братья Италии» Джорджии Мелони, «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Мы умеренные» Маурицио Лупи.

В Кремле заявили, что Россия готова приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки «устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране», и проявить больший конструктивизм и объективизм в отношениях.