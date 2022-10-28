Реклама
Прямой эфир
Общество
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Бабаевой
Мир
В отсеке шасси самолета Lufthansa во Франкфурте-на-Майне нашли труп мужчины
Общество
Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов Котрикадзе и Синдееву
Мир
В аэропорту Парижа экстренно сел самолет из-за сообщения о бомбе
Мир
Bloomberg сообщило об увольнениях в Twitter после покупки компании Маском
Общество
Собчак сменили статус подозреваемой на свидетеля по делу о вымогательстве
Мир
МВД Эстонии предложило усилить контроль за беженцами с Украины
Общество
Минюст РФ признал СМИ-иноагентом компанию Bookmate
Авто
Volkswagen продаст российские активы Scania, MAN и Porsche
Общество
Жительница Горно-Алтайска предстанет перед судом за истязание годовалой дочери
Мир
В Литве демонтировали памятник на захоронении советских воинов ВОВ
Мир
Медведев предложил выставить Польше счет в ответ на требование репараций

Telegram убрал платные посты для iOS из-за требований Apple

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за требований компании Apple создатели мессенджера Telegram отключили функцию платных постов для устройств на базе iOS. Об этом 28 октября сообщил основатель сервиса Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Угон по SMS: мошенники грозят утерей переписок из Telegram
Кому интересны ваши чаты и почему не надо открывать ссылки от незнакомцев

«Мы получили сообщение от Apple о том, что они недовольны тем, что создатели контента монетизируют свои усилия, не платя Apple 30-процентный налог. Поскольку Apple полностью контролирует свою экосистему, у нас не было другой альтернативы, кроме как отключить такие платные посты на устройствах iOS», — говорится в сообщении.

Дуров назвал случившееся примером того, как монополия использует свое доминирование на рынке за счет миллионов пользователей, пытающихся заработать на собственном контенте.

По его словам, теперь команда мессенджера будет работать над новыми инструментами для монетизации контента, которые выйдут за пределы «ограничительной экосистемы Apple» и будут понятны авторам.

О том, что в Telegram-каналах появилась возможность делать платные посты, стало известно накануне. Отмечалось, что для размещения таких публикаций к каналу было необходимо подключить специального бота. Перед покупкой пользователи видели только очертания фото или видео, а также их стоимость.

В конце августа неактивные в течение последнего года пользовательские имена в Telegram были удалены. По словам Дурова, до недавнего времени 70% всех юзернеймов Telegram были зарезервированы в неактивных каналах киберсквоттерами из Ирана.

Ранее, 19 августа, в Роскомнадзоре сообщили, что поисковые системы начнут информировать российских пользователей TikTok и Telegram о нарушении компаниями требований законодательства РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022