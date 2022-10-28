Telegram убрал платные посты для iOS из-за требований Apple

Из-за требований компании Apple создатели мессенджера Telegram отключили функцию платных постов для устройств на базе iOS. Об этом 28 октября сообщил основатель сервиса Павел Дуров в своем Telegram-канале.

«Мы получили сообщение от Apple о том, что они недовольны тем, что создатели контента монетизируют свои усилия, не платя Apple 30-процентный налог. Поскольку Apple полностью контролирует свою экосистему, у нас не было другой альтернативы, кроме как отключить такие платные посты на устройствах iOS», — говорится в сообщении.

Дуров назвал случившееся примером того, как монополия использует свое доминирование на рынке за счет миллионов пользователей, пытающихся заработать на собственном контенте.

По его словам, теперь команда мессенджера будет работать над новыми инструментами для монетизации контента, которые выйдут за пределы «ограничительной экосистемы Apple» и будут понятны авторам.

О том, что в Telegram-каналах появилась возможность делать платные посты, стало известно накануне. Отмечалось, что для размещения таких публикаций к каналу было необходимо подключить специального бота. Перед покупкой пользователи видели только очертания фото или видео, а также их стоимость.

В конце августа неактивные в течение последнего года пользовательские имена в Telegram были удалены. По словам Дурова, до недавнего времени 70% всех юзернеймов Telegram были зарезервированы в неактивных каналах киберсквоттерами из Ирана.

Ранее, 19 августа, в Роскомнадзоре сообщили, что поисковые системы начнут информировать российских пользователей TikTok и Telegram о нарушении компаниями требований законодательства РФ.