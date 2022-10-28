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Эксперт рассказала о негативном влиянии бытовой химии на здоровье

Эксперт Кириллова: бытовая химия, в том числе стиральные порошки и отбеливатели, может быть опасна для здоровья
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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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Эксперт по химической и радиоэлектронной промышленности, заместитель генерального директора научно-производственного предприятия КППС Ольга Кириллова рассказала «Газете.Ru», в каких случаях бытовая химия может быть опасна для здоровья.

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Говоря о возможной опасности кондиционеров для белья, она привела в пример популярный метод использования такой продукции в качестве освежителя воздуха, когда его смешивают с водой и разбрызгивают по квартире. По ее словам, это довольно опасно для здоровья, так как наличие синтетических добавок позволяет кондиционеру проникать в волокна ткани и накапливаться в них. Такая особенность может не только привести к аллергической реакции, но и поражению дыхательных путей и слизистых оболочек.

Опасными для здоровья могут быть и стиральные порошки, ведь производители нередко добавляют в них различные вредные добавки для повышения эффективности, продолжила Кирилова.

«Такие компоненты, как катионные, анионные и неионные ферменты, отлично справляются с выведением пятен, но, с другой стороны, могут нанести вред здоровью. Наиболее токсичные и опасные — катионные добавки. При попадании внутрь организма они могут привести к отравлению, аллергической реакции, тошноте», — рассказала она, отметив, что при стирке детских вещей не стоит использовать универсальные порошки.

По ее словам, нужно быть внимательнее и с отбеливателями, ведь в них содержится гипохлорит натрия. Его пары вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек носа, глаз и горла. А при прямом попадании на кожу они могут вызвать дерматиты и другие проявления ожогов.

Кириллова обратила внимание, что моющие средства тоже могут стать причиной ряда неприятных проявлений, в частности аллергических реакций. А при попадании внутрь возможно и отравление. Поэтому после мытья важно тщательно ополаскивать посуду, а также ограничить доступ детей к моющим средствам.

«С осторожностью необходимо относиться к универсальных моющим средствам. Для расширения области применения в их составы включены растворители, соединения аммиака, дезинфицирующие компоненты, а также многочисленные поверхностно-активные добавки», — отметила эксперт.

То же самое можно сказать и о других средствах для уборки дома, ведь они содержат в своем составе вредные ароматизаторы и добавки. Такие частицы обладают способностью накапливаться в организме и со временем негативно влиять на иммунную систему.

«Необходимо внимательно изучать состав бытовой химии, подбирать не только по эффективности работы, но и по безопасности. Использовать средства следует только по прямому назначению, не игнорировать требования к индивидуальной защите и хранить их в недоступном месте», — подытожила Кириллова.

Как сообщалось ранее, 22 октября, Госдума намерена запретить продажи синтетических моющих средств и товаров бытовой химии на Байкале, если в них содержится более 5% фосфатов и фосфонатов. По мнению авторов законопроекта, такая продукция несет серьезную угрозу для экологической системы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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