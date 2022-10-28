Автомобиль загорелся на Бесединском мосту в Москве

Движение транспорта затруднено на Бесединском мосту на внешней стороне 19-го км МКАД из-за возгорания автомобиля. Об этом департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщает в пятницу, 28 октября.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

В дептрансе уточнили, что занята одна полоса из пяти, передает агентство городских новостей «Москва». Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в пятницу полицейский на служебном мотоцикле попал в аварию на улице Трехгорный Вал в столице, сообщает телеканал «360». По данным ГУ МВД, в результате ДТП никто не пострадал.

В этот же день автоэксперт Роман Солдатов посоветовал российским автолюбителям начать заниматься сменой летней резины на зимнюю, передает RT.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области также отметили, что пора поменять резину на зимнюю, сообщается на сайте aif.ru. В ведомстве отметили, что когда температура опускается, шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой, что может привести к аварии.