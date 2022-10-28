Медведев предложил выставить Польше счет в ответ на требование репараций

Реагировать на требования Польши возместить ущерб, понесенный якобы от действий СССР во Второй мировой войне, можно двумя способами. Такое мнение высказал 28 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«На польских дегенератов из МИДа, требующих от России компенсации «военных потерь», можно реагировать двояко. Либо подготовить им счет «за всё», что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов», — написал он в своем Telegram-канале.

Также, по мнению Медведева, можно в грубой форме отказать принять во внимание требования властей Варшавы.

Ранее в этот день министерство иностранных дел Польши сообщило о планах подсчитать и потребовать от России возместить ущерб и военные потери, которые понесла страна якобы от действий СССР в годы Второй мировой войны.

15 сентября президент Польши Анджей Дуда 15 сентября одобрил идею обязать Москву выплатить Варшаве репарации. По словам польского лидера, убытки, понесенные Польшей во время войны, составляют 6,2 млрд злотых — около $1,3 трлн.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные идеи только вредят престижу страны и существенно осложняют контакты не только с Россией, но и с польскими союзниками.

До этого, 4 сентября, стало известно о планах Польши направить в ФРГ ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий тогда отметил, что без выплаты компенсации немецкой стороной у польского народа будет всегда присутствовать чувство несправедливости.