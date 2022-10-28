Посол РФ рассказал о поздравлении Путина Мелони с избранием на пост премьера Италии

Российский посол в Риме Сергей Разов заявил, что президент РФ Владимир Путин поздравил нового премьер-министра Италии Джорджу Мелони с назначением на должность.

«Со своей стороны могу сказать, что президент Путин поздравил Джорджу Мелони с назначением на должность, министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров поздравил [нового вице-премьера Антонио] Таяни», — рассказал он в видеоинтервью изданию Byoblu 28 октября.

Разов добавил, что председатели двух палат российского парламента также направили поздравления итальянским коллегам.

Посол добавил, что РФ готова сотрудничать с новым правительством, если это желание будет взаимным.

25 сентября на парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция, набрав 44,5%. В нее входят партии «Братья Италии» Джорджии Мелони, «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Мы умеренные» Маурицио Лупи.

22 октября лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони была приведена к присяге в качестве нового премьер-министра.

Комментируя «Известиям» итоги выборов, один из депутатов правоцентристской коалиции заявил, что ожидать серьезного пересмотра санкционной политики Рима в отношении Москвы при новых властях не стоит. При этом во главе с Мелони Италия точно не будет самым оголтелым критиком России, добавил он.

В свою очередь, в Кремле 26 сентября заявили, что Россия готова приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки «устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране», и проявить больший конструктивизм и объективизм в отношениях.