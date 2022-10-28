Сервис Zoom вводит ограничения для использования в России

Американская компания Zoom ограничивает работу в России. Сервис закрывает возможность оплаты коммерческих лицензий. Кроме того платформа отключает вузам доступ к платным аккаунтам. Решение Zoom может быть связано с ужесточением санкционного давления на компанию, отмечают эксперты. Они также предполагают, что в России сервис оставят только для частных пользователей. Госкомпании отказались от платных аккаунтов в Zoom еще в 2021 году. Минпромторг попросил промышленные предприятия перейти на российские платформы видео-конференц-связи. Ведомство объясняет рекомендации задачами защиты информации. Как отмечается, в реестре отечественного ПО есть 258 сервисов для связи.

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