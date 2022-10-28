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Шойгу заявил о выполнении задачи по призыву 300 тыс. человек по частичной мобилизации

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В России завершены мероприятия по частичной мобилизации. Об этом 28 октября объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам главы Минобороны, в рамках частичной мобилизации в ряды российских войск вступили 300 тыс. резервистов. Из этого числа 82 тыс. уже прошли подготовку и отправились на линию соприкосновения. Эти мобилизованные будут удерживать территории, освобожденные ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

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Проходят подготовку в учебных центрах и полигонах еще 218 тыс. военнослужащих.

Шойгу добавил, что оповещение граждан о мобилизации прекращено, военкоматы комплектуют войска только за счет контрактников и добровольцев.

Путин со своей стороны поблагодарил Минобороны, власти регионов и военкоматы за проведенную работу, а мобилизованных — за патриотизм, решимость защищать Россию и граждан страны.

Также Путин указал на необходимость внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил РФ, в том числе и Сухопутных войск. Необходимо использовать опыт специальной военной операции, отметил глава государства.

21 октября число призванных в рамках частичной мобилизации достигло 260 тыс. человек, сообщала глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она отмечала, что мероприятия завершатся на следующей неделе.

Президент России объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля границ территорий, ранее освобожденных в ходе спецоперации на Украине.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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