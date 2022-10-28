Глава МАГАТЭ указал на медленный темп создания защитной зоны вокруг ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 28 октября заявил, что формирование защитной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) идет слишком медленно.

«Прогресс медленный, меня это очень расстраивает. Потому что для меня [необходимость] создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС очевидна. Как можно обстреливать АЭС? А именно это и происходит», — отметил он в ходе своего выступления в Фонде Карнеги в США.

Гросси также добавил, что не уверен в том, что сможет добиться успеха в создании этой зоны, однако продолжит прилагать все свои усилия для решения этого вопроса.

Ранее, 26 октября, Гросси рассказал о том, что находится в постоянном контакте с Москвой по вопросу визита на Украину на фоне информации о готовящейся провокации с применением «грязной бомбы». Он добавил, что в задачи международной организации входит поддержание диалога со всеми сторонами конфликта. В тот же день Гросси добавил, что планирует обсудить вопрос о создании безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС в Совбезе ООН 27 октября.

25 октября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Москва поддерживает инициативу Гросси о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, однако вопрос, «как всегда, в деталях».

12 октября президент России Владимир Путин заявлял, что обстрелы Запорожской атомной электростанции Украиной являются актом ядерного терроризма.

ЗАЭС российские военные взяли под контроль в ходе спецоперации по защите Донбасса. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума.