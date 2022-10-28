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Глава МАГАТЭ указал на медленный темп создания защитной зоны вокруг ЗАЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 28 октября заявил, что формирование защитной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) идет слишком медленно.

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«Прогресс медленный, меня это очень расстраивает. Потому что для меня [необходимость] создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС очевидна. Как можно обстреливать АЭС? А именно это и происходит», — отметил он в ходе своего выступления в Фонде Карнеги в США.

Гросси также добавил, что не уверен в том, что сможет добиться успеха в создании этой зоны, однако продолжит прилагать все свои усилия для решения этого вопроса.

Ранее, 26 октября, Гросси рассказал о том, что находится в постоянном контакте с Москвой по вопросу визита на Украину на фоне информации о готовящейся провокации с применением «грязной бомбы». Он добавил, что в задачи международной организации входит поддержание диалога со всеми сторонами конфликта. В тот же день Гросси добавил, что планирует обсудить вопрос о создании безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС в Совбезе ООН 27 октября.

25 октября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Москва поддерживает инициативу Гросси о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, однако вопрос, «как всегда, в деталях».

12 октября президент России Владимир Путин заявлял, что обстрелы Запорожской атомной электростанции Украиной являются актом ядерного терроризма.

ЗАЭС российские военные взяли под контроль в ходе спецоперации по защите Донбасса. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума.

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