Пассажирский поезд насмерть сбил молодого человека в Волгограде

В Волгограде пассажирский поезд насмерть сбил 18-летнего молодого человека. Об этом сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского ЛУ МВД на транспорте.

Смертельный наезд произошел 25 октября на одном перегонов железной дороги в Волгограде. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за близкого расстояния наезда на пешехода избежать не удалось.

В результате 18-летний молодой человек получил различные травмы, от которых погиб на месте. Как выяснилось, он шел через пути в наушниках и не услышал приближающийся поезд из-за громкой музыки, отметили в транспортной полиции.

25 октября грузовой поезд столкнулся с автовышкой в Омской области. Следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку происшествия.