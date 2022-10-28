Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Таджикистаном

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Об этом 28 октября сообщил Российский футбольный союз (РФС).

Игра состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Это будет первый матч в истории двух команд, сообщает «Спорт-Экспресс».

Встречу покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ».

Сборная Таджикистана занимает 108-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Ее главным тренером является немецкий специалист Петар Шегрт.

24 сентября сборная России обыграла Киргизию в товарищеском матче. Игра в Бишкеке завершилась со счетом 2:1.

До этого, 9 сентября, сообщалось, что российская сборная 19 ноября сыграет с командой Боснии и Герцеговины в Санкт-Петербурге. Также сообщалось, что у РФС есть договоренность о проведении выездного матча с Ираном в ноябре.