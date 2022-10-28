Австралия потратит $500 млн на защиту жителей от наводнений

Власти Австралии выделят $500 млн пострадавшим от наводнений, об этом сообщило правительство страны. Средства направят на ремонт и модернизацию жилья. Люди создадут защитные сооружения от подтоплений на своих участках. Мера якобы поможет тысячам семей обезопасить свои дома. Также в рамках новой программы жилье в опасных регионах можно продать государству, передает телеканал «Известия». Ее начнут реализовывать уже с ноября 2022 года. Отмечается, что больше всего поврежденных домов на восточном побережье.

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