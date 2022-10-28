Twitter сняла блокировку с аккаунта Канье Уэста

Социальная сеть Twitter сняла блокировку с аккаунта рэпера Йе, также известного как Канье Уэст. Об этом 28 октября сообщило агентство Bloomberg.

Пользователи могут просматривать посты, последний из которых датирован 9 октября. На музыканта подписано 31,6 млн человек.

Аккаунт Уэста был заблокирован после того, как он сделал несколько антисемитских публикаций в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter. Он опубликовал скриншот переписки с рэпером P. Diddy, где обвинил того в том, что его контролирует еврейское лобби. Еще Уэст добавил, что евреи в целом контролируют правительство, медиа и банки.

В результате скандала 25 октября немецкий производитель спортивной одежды Adidas объявил, что разорвет контракт с Уэстом на фоне недавних скандалов вокруг высказываний артиста. После этого состояние Уэста сократилось с $2 млрд до $400 млн.

От рэп-исполнителя на фоне критики отказываются и другие бренды, с которыми он сотрудничал. Как сообщалось, на данный момент от Уэста ушли Balenciaga и Skechers. У него также сорвалась сделка с Gap, а Музей мадам Тюссо решил отправить в архив восковую фигуру музыканта.

Кроме того, из-за своих высказываний рэпер лишился плейлиста Essentials в Apple Music.