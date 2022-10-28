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Гросси заявил о желании приехать в Москву и Киев для консультаций по ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о желании снова приехать в Москву и Киев для консультаций по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси хочет приехать в Москву и Киев для продолжения обсуждения возможности создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он сообщил 28 октября в беседе с ТАСС.

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«Мне кажется, они [должностные лица РФ и Украины] в целом открыты тому, чтобы видеть меня и работать со мной», — сказал он.

Глава МАГАТЭ надеется, что ему удастся добиться прогресса с зоной безопасности вокруг станции.

Ранее в этот день Гросси во время общения с журналистами прокомментировал ситуацию вокруг ЗАЭС, выразив надежду, что в ближайшее время вокруг нее установится безопасная зона.

Гросси также заявил, что эксперты МАГАТЭ в ближайшие недели проведут проверку на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) для оценки безопасности на объекте. Он добавил, что миссия МАГАТЭ через пару дней приедет на Украину и проверит, подвергалось ли ядерное топливо на нескольких объектах страны дополнительной обработке. По его словам, для полного анализа потребуется несколько дней.

Ранее, 26 октября, появилась информация, что Украина создала макет «грязной бомбы», которую планируется применить в районе Чернобыльской АЭС и позже обвинить Россию в использовании ядерного оружия.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба. Минобороны РФ отмечало, что при подрыве такой бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1,5 тыс. км.

По версии России, задачу разработки «грязной бомбы» поручили Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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