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Сюжет:

Кличко заявил о нехватке до половины электроэнергии в Киеве

Мэр Кличко: дефицит электроэнергии в Киеве достигает 50%
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Дефицит электроэнергии в Киеве достигает 50%. Об этом 28 октября заявил мэр города Виталий Кличко.

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«На сегодняшний день дефицит электроэнергии в нашем городе колеблется от 25% до 50%», — сказал он в эфире телеканала «Киев».

Разница в показателях зависит от времени суток, когда наблюдается разный спрос на электроэнергию, отметил мэр.

По словам Кличко, электроснабжение Киева может быть восстановлено в течение двух-трех недель.

Ранее в этот день энергохолдинг ДТЭК «Киевские региональные электросети» сообщил, что в Киевской области вводятся чрезвычайные ограничения в сфере электроэнергии. При этом в компании не назвали сроки ограничений.

Ранее в пятницу в Харькове, а также в Киевской и Черниговской областях Украины начались аварийные отключения электроэнергии и ввод новых графиков энергоснабжения.

По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, ситуация в регионе напряженная и говорить о стабилизации системы «еще рано».

Также в пятницу жителей Киева призвали использовать светоотражающие элементы на одежде в темное время суток из-за отключений уличного освещения. Местные власти отмечают, что такая мера поможет водителям замечать пешеходов по ночам и вечерам.

27 октября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о повреждении объектов энергетики в центральных областях Украины. Речь шла о Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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