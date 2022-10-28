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Свесившую младенца с балкона в Туапсе женщину поместили в психбольницу

Жительница Туапсе, свесившая младенца с балкона седьмого этажа, помещена в психбольницу
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Фото: Управление СК РФ по Краснодарскому краю
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Жительницу Туапсе, свесившую двухмесячного сына с балкона седьмого этажа, поместили в стационар специализированной больницы для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

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«Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство двухмесячного сына. Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя о помещении женщины в стационарное отделение специализированной больницы для проведения в отношении нее психолого-психиатрической экспертизы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас также изучаются условия жизни и воспитания детей. Выясняется, имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться их законные права и интересы. Кроме того, в рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.

Инцидент произошел 27 октября. По данным следствия, в этот день женщина с дочерью и двухмесячным сыном находилась дома. В какой-то момент она, взяв младенца, вышла на балкон, где перевесила ребенка через перила. Крики малыша и его старшей сестры услышала пожилая супружеская пара, проживающая в соседней квартире. Мужчина вышел на балкон и стал уговаривать женщину вернуться в квартиру. В это время его супруга смогла пройти в помещение и забрать младенца.

Отмечалось, что ранее женщина наблюдалась у психиатра.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению») и ч.2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Ход расследования находится на контроле в региональном следственном управлении.

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