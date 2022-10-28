Сеть магазинов в Италии изменит правила продажи ножей после ЧП в ТЦ
Французская сеть супермаркетов Carrefour изымет из свободной продажи ножи после атаки в одном из магазинов в пригороде Милана. Об этом 28 октября сообщила газета Corriere della Sera.
Как уточняется, изменятся правила продажи ножей и любых режущих предметов. Эти товары будут представлены на цепочке, витом проводе или на пластмассовой стяжке, что затруднит прямой доступ к ним.
По данным издания, прокурор Милана провел пресс-конференцию, посвященную ЧП.
Супермаркет Carrefour, где 46-летний мужчина напал на посетителей, находится в торговом центре Milanofiori. 27 октября местный житель схватил нож в помещении магазина и ударил шесть посетителей. Был убит кассир супермаркета.
Прооперирован испанский защитник итальянского футбольного клуба «Монца» Пабло Мари, пострадавший при атаке. Ему предстоит длительная реабилитация.
Другие пострадавшие также находятся в больницах.
Нападавшего после допроса отправили в психиатрическое отделение одной из миланских больниц. Десять дней назад он был выписан из профильной больницы после того, как в состоянии невменяемости нанес себе серьезные травмы.