«Мегафон» запустил сервис оплаты офлайн-покупок частями

«Мегафон» запустил в розничных сетях сервис оплаты частями «Яндекс Сплит». В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки таким способом не требуются документы, не нужно заполнять анкеты и оставлять заявки — достаточно только номера телефона, рассказали в компании.

С помощью «Яндекс Сплит» покупатели могут приобрести любой товар или услугу на сумму от 800 до 100 тыс. рублей. Первый платеж составит четверть этой стоимости, а остальную сумму предлагается оплачивать равными частями в течение двух, четырех или шести месяцев. Оформление услуги занимает около двух минут

«Доля клиентов, использующих кредиты и рассрочки в нашей рознице, постоянно растет и уже сейчас составляет 50%. (…) На этапе пилотного проекта мы фиксировали высокий интерес к сервису оплаты частями. Шесть из десяти покупателей выбирают срок оплаты на четыре месяца», — отметил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов. Он считает, что предложение будет особенно актуально перед новогодними праздниками, когда спрос на электронику растет.

По данным компании, сейчас около 80% покупок частями в «МегаФоне» приходится на смартфоны.

Руководитель проекта «Яндекс Сплит» Юлия Лебедева в свою очередь подчеркнула, что условия использования сервиса «прозрачные и без мелкого шрифта». «Мы видим, что пользователи уже активно используют BNPL-сервисы в онлайне и хотим масштабировать возможности сервиса оплаты частями «Яндекс Сплит» и на офлайн-покупки», — добавила она.