Илон Маск стал руководителем Twitter

Илон Маск возглавил Twitter* и сразу начал увольнения. Штаб-квартиру покинули экс-гендиректор Параг Агравал, юрисконсульт Виджая Гадде. При этом бизнесмен обещал сохранить три четверти персонала. Маск планирует вывести на биржу холдинг с Twitter*. X Holdings должен появиться на площадке в течение пяти лет, передает телеканал «Известия». Также стало известно, что бизнесмен не хочет превращать соцсеть в платформу без рекламы. Сделку по приобретению платформы Маск прокомментировал. «Птичка освободилась», — написал бизнесмен на странице в соцсети.

* Заблокирован на территории России за распространение недостоверной информации.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.