Миллиардер Илон Маск подтвердил, что возглавил соцсеть Twitter

Совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подтвердил, что возглавил соцсеть Twitter. Соответствующий пост в пятницу, 28 октября, предприниматель опубликовал в своем аккаунте.

«Птица освобождена», — написал Маск, намекая на логотип социальной сети.

В этот же день одобрил смену руководства микроблога бывший президент США Дональд Трамп. В своей соцсети Truth он написал, что «Twitter теперь в руках вменяемых людей».

О том, что Маск возглавил Twitter, накануне сообщил телеканал CNBC. По его данным, прежнее руководство в лице генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала уже покинули штаб-квартиру компании.

До этого предприниматель объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству. Он пояснил, что считает важным существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

До этого, 25 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Маск планирует в пятницу закрыть сделку по покупке компании. По данным агентства, такое заявление прозвучало в ходе видеоконференции предпринимателя с банкирами, которые помогают финансировать сделку.

Twitter 5 октября принял предложение Илона Маска о покупке компании за $44 млрд. Предприниматель заявил о покупке социальной сети еще в конце апреля, но позднее, в мае, рассказал, что сделка приостановлена. По словам Маска, ему предоставили ложные данные о количестве фейковых аккаунтов, после этого он собирался провести оценку данных по собственной методологии.