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WT сообщила о подрыве решимости США поддерживать Украину

WT: экономический кризис подорвал решимость американских партий поддерживать Украину
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Экономический кризис в США подорвал единство американских партий в вопросе помощи Украине. Об этом 27 октября пишет газета The Washington Times.

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«По мере того как цена американской помощи Киеву растет, а экономика Штатов балансирует на грани рецессии, в когда-то прочной двухпартийной поддержке киевского режима стали появляться трещины», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что на глубокий раскол в единстве политиков по вопросу поддержки Украины указывает письмо 30 конгрессменов-демократов, которые призвали президента США Джо Байдена к переговорам с Москвой ради прекращения конфликта.

«Некоторые из республиканцев также заявили о прекращении финансирования Киева в случае их победы на выборах», — говорится в статье.

Автор материала Гай Тейлор, подчеркивает также, что противоречивые настроения в США могут с легкостью перекинуться и на ЕС.

«Европейцы опасаются, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах Вашингтон сократит помощь Киеву, а это, в свою очередь, может подорвать способность европейского континента поддерживать Украину», — отметил Тейлор.

В целом, по мнению обозревателя, политические разногласия в США свидетельствуют о том, что единогласная поддержка Украины находится под большим вопросом.

Ранее в этот день в Госдуме РФ предрекли сокращение помощи Киеву в случае победы республиканцев в США. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что в этом случае помощь Украине будет продолжена, но, скорее всего, в меньших объемах.

В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что о том, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США.

26 октября газета The Washington Post сообщила, что Запад опасается развала единства в украинском вопросе в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США. В материале приводятся слова лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, который 19 октября предупредил, что в случае победы их партия перестанет оказывать безграничную помощь Киеву.

24 октября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев, если по итогам промежуточных выборов в стране преимущество получат республиканцы. По ее словам, поддержка Украины является двухпартийной.

В то же время стало известно, что только 29% избирателей Республиканской партии США считают, что Вашингтон обязан поддерживать Украину. 56% сторонников Демократической партии и 38% независимых избирателей полагают, что США должны помогать Киеву. В целом 42% всех респондентов заявили, что у Вашингтона есть обязательства по отношению к Украине.

Промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса состоятся 8 ноября 2022 года. Граждане США переизберут весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

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