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Возбуждено уголовное дело против руководства покинувшей РФ студии Game Insight

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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В отношении руководства разработчика компьютерных игр Game Insight возбуждено уголовное дело. Об этом 28 октября узнали «Известия».

В июне 2022 года компания покинула Россию и уволила своих сотрудников. При этом о закрытии офиса не знал российский менеджмент.

После этого как минимум четыре сотрудника пожаловались на невыплату зарплаты. Общая сумма долга им составила 1 млн рублей. По словам руководителя российского подразделения Павла Седова, зарплаты не могут выплатить из-за невозможности перевода денег от заказчика.

Game Insight была основана в 2009 году в Москве, но в дальнейшем перевела штаб-квартиру в Вильнюс. Студия известна по ряду мобильных игр, включая Guns of Boom и серии Paradise Island.

8 августа Генпрокуратура сообщила о направлении материалов проверки для возбуждения уголовного дела о невыплате зарплат в АО «Проектный институт «Липецкгражданпроект». Было установлено, что предприятие задолжало 52 сотрудникам 5 млн рублей. Зарплата не выплачивалась с апреля по июнь 2022 года.

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