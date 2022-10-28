Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 10 тыс. военнообязанных задержаны на Украине при попытке выезда из страны
Мир
Пашинян попросил ОДКБ дать политическую оценку действий Азербайджана
Мир
В Чикаго закрасили фреску Канье Уэсту из-за его антисемитских высказываний
Политика
Путин поручил внести коррективы в ВС России с учетом опыта спецоперации
Армия
Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных
Происшествия
ВСУ обстреляли НИИ прикладной математики в центре Донецка
Армия
Путин поблагодарил всех вступивших в ряды ВС РФ во время частичной мобилизации
Мир
Президент ФРГ признал издержки от антироссийских санкций
Армия
Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России
Мир
Кулеба пожаловался СМИ на поддержку РФ в Африке и Латинской Америке
Экономика
США не будут устанавливать потолок цен на нефть до выборов в конгресс
Экономика
Россия намерена создать оператора логистики с Баку и Тегераном для проекта «Север – Юг»

В Совфеде заявили о непонимании жителями западных стран ситуации на Украине

Сенатор Цеков: жители западных стран не понимают, что происходит на Украине
0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители западных стран не понимают, что происходит на Украине, в отличие от руководства этих государств. Об этом 28 октября «Известиям» заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков.

«Россия не считает себя врагом Запада»
Валдайская речь Владимира Путина — о неизбежной многополярности, самом важном десятилетии и угрозе ядерного конфликта

Таким образом он прокомментировал мнение директора Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для журнала Hill. Там сообщалось, что западные страны имеют слабое представление о целях Украины, ее потерях, а также о реальном ходе боевых действий.

«В широком смысле, если говорить о жителях европейский государств и США, они действительно слабо понимают, что происходит на Украине. Хотя руководство хорошо понимает, в чем причина конфликта, который сейчас развивается на Украине. Какая позиция была у России до конфликта и сейчас — они понимают, что происходит», — отметил Цеков.

Сенатор добавил, что сейчас для украинцев разрешение конфликта — это не просто желание, а жизненная необходимость.

«Но то, что хотят жители Украины, никак не устраивает американцев и большое количество европейских стран, для которых военные действия могут закончиться только в одном случае — если Украина победит Россию. Но понятно, что это невозможно, они готовы вести эту «войну до последнего украинца», но именно потому что военные действия ведут не граждане их государств, а именно украинцы», — заключил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин указал на предпринятые западными странами шаги для обострения ситуации в мире. По его словам, их политика отрицает суверенитет стран и народов, а также не ставит ни во что интересы других государств.

Российский лидер также заявил, что конфликтный потенциал в мире и регионе остается высоким. Он указал, что на сегодняшний день возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности. Прежде всего это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния.

3 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022