Жители западных стран не понимают, что происходит на Украине, в отличие от руководства этих государств. Об этом 28 октября «Известиям» заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков.

Таким образом он прокомментировал мнение директора Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для журнала Hill. Там сообщалось, что западные страны имеют слабое представление о целях Украины, ее потерях, а также о реальном ходе боевых действий.

«В широком смысле, если говорить о жителях европейский государств и США, они действительно слабо понимают, что происходит на Украине. Хотя руководство хорошо понимает, в чем причина конфликта, который сейчас развивается на Украине. Какая позиция была у России до конфликта и сейчас — они понимают, что происходит», — отметил Цеков.

Сенатор добавил, что сейчас для украинцев разрешение конфликта — это не просто желание, а жизненная необходимость.

«Но то, что хотят жители Украины, никак не устраивает американцев и большое количество европейских стран, для которых военные действия могут закончиться только в одном случае — если Украина победит Россию. Но понятно, что это невозможно, они готовы вести эту «войну до последнего украинца», но именно потому что военные действия ведут не граждане их государств, а именно украинцы», — заключил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин указал на предпринятые западными странами шаги для обострения ситуации в мире. По его словам, их политика отрицает суверенитет стран и народов, а также не ставит ни во что интересы других государств.

Российский лидер также заявил, что конфликтный потенциал в мире и регионе остается высоким. Он указал, что на сегодняшний день возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности. Прежде всего это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния.

3 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.