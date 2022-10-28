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В ЛНР задержали корректировщика ВСУ

В ЛНР задержали корректировщика ВСУ, передававшего Киеву данные о дислокации военнослужащих ВС РФ
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали корректировщика вооруженных сил Украины (ВСУ), который с помощью Telegram-каналов передавал Киеву данные о дислокации российских военнослужащих. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили ТАСС в силовых структурах республики.

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«Силовиками Луганской Народной Республики задержан житель ЛНР Андрей Цыганов, который с помощью социальных сетей, в том числе ведения Telegram-канала, передавал украинской стороне данные о возможностях дислокации военных Министерства обороны РФ», — сказал собеседник агентства.

До этого, 26 октября, сообщалось, что еще один корректировщик ВСУ был задержан в Херсонской области. Полицейские и бойцы Росгвардии задержали 53-летнего мужчину, который передавал данные о местонахождении российских военных и техники своему родственнику, проходившему службу в ВСУ. Дома у задержанного нашли два гладкоствольных ружья, 80 патронов и 300 г пороха.

В тот же день заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о задержании подростка, который снимал видео с последствиями обстрела Херсона американскими ракетами HIMARS и отправлял в один из Telegram-каналов. Замглавы региона также рассказал, что украинские боевики используют жителей для корректировок ударов по городу и гражданским.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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