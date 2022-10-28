Военный эксперт назвал условия для размещения ядерного оружия НАТО в Польше

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в пятницу, 28 октября, в беседе с «Известиями» оценил вероятность размещения ядерного оружия НАТО в Польше.

Ранее в этот день глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что республика заинтересована в размещении ядерного оружия НАТО на своей территории в рамках программы альянса, однако переговоры по этому вопросу пока не ведутся. Он также подчеркнул, что Польша поддерживает размещение сил НАТО в своей стране и заинтересована в участии в программе Nuclear Sharing.

«Когда Польша выходит с такими инициативами, а до этого умоляла США построить у себя самую крупную военную базу, крупнее, чем база Ramstein Air Base, и даже хотели назвать эту базу базой [экс-президента США Дональда] Трампа в его бытность президентом, то это говорит о том, что Польша хочет перехватить инициативу Германии, которая является главной военной базой на европейском континенте, где размещены военные силы НАТО <...> Когда Польша это делает, она преследует чисто политические цели — стать главной на территории Европы. В пику Германии», — разъяснил Леонков.

Говоря о том, какое ядерное оружие может быть размещено в Польше, эксперт отметил, что речь, скорее всего, идет о тактическом ядерном оружии, таком как бомба B61-12.

С военно-технической точки зрения, размещение военных баз в Польше представляет определенную военную угрозу для Белоруссии и Калининграда, отметил Леонков. Россия, по его словам, подобное действие без внимания не оставит.

«Все размещенные базы на территории Польши — это объекты для нанесения удара, в том числе ядерного, если произойдет глобальный конфликт меду Россией и НАТО. Если Америка решится на это дело, потому что Америка управляет ядерным арсеналом. Они могут разместить ядерное оружие там не на постоянной, а на временной основе, в случае если конфликт станет неизбежным», — заключил Леонков.

В начале октября заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон не намерен размещать ядерное оружие в Польше. Аналогичное решение касается всех стран, вступивших в НАТО после 1997 года. Польша же присоединилась к Североатлантическому альянсу в 1999 году.

5 октября Дуда напомнил, что размещение в стране ядерного оружия США является открытой темой. По его словам, отсутствие в стране подобного вооружения остается проблемой.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сказал в беседе с «Известиями», что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Глава государства предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

Москва использует все средства для защиты страны и российского народа, заверил он.