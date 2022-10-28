В Петербурге завершили основные мероприятия по частичной мобилизации

В Санкт-Петербурге завершены основные мероприятия по частичной мобилизации. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона.

По словам заместителя руководителя ведомства Инны Карпушиной, жители города, которые подлежат призыву, оповещены в полном объеме. В настоящий момент также завершается сбор личного состава.

17 октября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что частичная мобилизация в Москве завершена. В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев также заявил, что в регионе завершена частичная мобилизация.

О завершении частичной мобилизации отчитывались ранее Бурятия, Хакасия, Тыва и другие регионы.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе.

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