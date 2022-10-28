В Подмосковье на соцподдержку жителей выделят 145 млрд рублей в 2023 году
В Московской области в 2023 году на социальную поддержку жителей выделят более 145 млрд рублей. Об этом сообщает региональное министерство экономики и финансов.
«На меры социальной поддержки мы традиционно направляем значимую долю расходов бюджета», — прокомментировала глава ведомства Наталия Масленкина.
По ее словам, на эти цели в проекте бюджета на будущий год заложено 145,4 млрд рублей. Из них 121,1 млрд — средства региона, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На соцподдержку пенсионеров предусмотрено 35,4 млрд рублей, в том числе около 15 млрд — на доплаты к пенсиям. Еще свыше 27 млрд рублей пойдет на оказание мер поддержки семей с детьми. Бесплатный проезд некоторых категорий граждан в общественном транспорте обойдется бюджету еще в 23 млрд рублей, а обеспечение лекарствами — в 16,4 млрд рублей.
8 сентября стало известно, что страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8% с 1 января — их размер увеличится до 21 864 рублей. В Минтруде отметили, что решение провести поэтапное повышение пенсий принято в условиях высокой инфляции 2022 года. Эта мера позволит поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен.