РЖД получит 29 дополнительных электровозов «Ермак»

АО «Трансмашхолдинг» и ОАО «РЖД» подписали дополнительное соглашение об изготовлении 29 дополнительных магистральных грузовых электровозов переменного тока 3ЭС5К «Ермак». Выпуском локомотивов занимается Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ). Об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

«Первые шесть локомотивов будут переданы в ближайшее время. Всего в этом году "Российским железным дорогам" будут переданы 130 электровозов 3ЭС5К "Ермак". 101 из них уже получены заказчиком в марте-сентябре нынешнего года. В настоящее время производственных мощностей НЭВЗа достаточно, чтобы удовлетворить все потребности РЖД. На заводе особое значение придается техническому перевооружению производства. Ведь это позволяет заводу выйти на новый уровень производства, когда эффективность работы определяется, в первую очередь, качеством выпускаемой продукции, напрямую связанным со степенью прогрессивности и надёжностью оборудования», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

3ЭС5К — трехсекционная версия электровоза «Ермак», выпускается на НЭВЗ с 2007 года, Уже построено более 1380 таких машин, которые широко используются ОАО «РЖД». С конца 2018 г. локомотивы 3ЭС5К выпускаются в модификации с поосным регулированием силы тяги, которое позволило водить в условиях восточного полигона российских железных дорог грузовые составы массой до 7100 тонн.