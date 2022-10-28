В Чикаго закрасили фреску Канье Уэсту из-за его антисемитских высказываний

В Чикаго закрасили памятную фреску рэперу Канье Уэсту на фоне волны критики в его адрес за антисемитские высказывания. Об этом сообщает NBC News.

По данным издания, художник, ранее нарисовавший фреску Уэсту на одном из домов в родном городе рэпера, объяснил это тем, что обществу нужны «лучшие примеры для подражания».

Ранее, 25 октября, немецкий производитель спортивной одежды Adidas объявил, что разорвет контракт с Канье Уэстом на фоне недавних скандалов вокруг высказываний артиста.

В частности, Уэст сделал несколько антисемитских публикаций в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter. Он опубликовал скриншот переписки с рэпером P. Diddy, где обвинил того в том, что его контролирует еврейское лобби. Еще Йе добавил, что евреи в целом контролируют правительство, медиа и банки.

После разрыва с Adidas состояние Уэста сократилось с $2 млрд до $400 млн.

От рэп-исполнителя на фоне критики отказываются и другие бренды, с которыми он сотрудничал. Как сообщалось, на данный момент от Уэста ушли Balenciaga и Skechers. У него также сорвалась сделка с Gap. А музей мадам Тюссо решил отправить в архив восковую фигуру музыканта

Кроме того, из-за своих высказываний рэпер лишился плейлиста Essentials в Apple Music.