Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) задержала с февраля 2022 года более 10 тыс. военнообязанных, пытавшихся незаконно покинуть страну. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил спикер ведомства Андрей Демченко.

По его словам, ежедневно украинские пограничники отказывают в пересечении границы 150 лицам, в основном мужчинам призывного возраста.

«Продолжаются попытки пересечь границу незаконным способом. Каждый день задерживаются десятки нарушителей. В среднем это 30-40 лиц как на пунктах пропуска, когда они пытаются использовать поддельные документы, так и вне их — на так называемом зеленом участке границы, когда они в одиночку или группами пытаются пересечь границу», — приводит его слова издание «LIGA.net».

Отмечается, что всего с 24 февраля вне пунктов пропуска были задержаны порядка семи тыс. мужчин, еще 3,3 тыс. — на контрольных пунктах. Как утверждает представитель ГПСУ, нарушители из первой группы чаще всего пытаются уехать в Румынию и Молдавию, а через контрольные пункты уезжают в Венгрию и Польшу.

Демченко также заявил, что правоохранительные органы уже пресекли деятельность 80 каналов нелегальной переправки граждан Украины через границу.

Ранее, 24 октября, стало известно, что Украина может начать проведение массовой мобилизации в ответ на частичную мобилизацию в России. Отмечалось, что до этого момента Вооруженные силы Украины (ВСУ) формировались в основном из резерва и за счет добровольцев и территориальной обороны. У военных комиссаров также нет реальных списков мужчин, по которым можно проводить всеобщую мобилизацию.

В тот же день начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что ВСУ нуждаются в доукомплектовании. По его словам, повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам до 60 лет в любом месте и в любое время суток.

15 августа Верховная рада продлила военное положение на Украине еще на 90 дней — до 21 ноября. Соответствующее предложение несколькими днями ранее поступило в раду от президента Владимира Зеленского. До этого момента все мужчины от 18 до 60 лет не могут покидать территорию страны.

В начале августа сообщалось что ВСУ могут при необходимости мобилизовать еще полмиллиона человек.

При этом, как рассказали украинские военнопленные, киевские власти снизили требования к здоровью граждан, подлежащих мобилизации, и берут «всех подряд». Кроме того, с их слов, на медицинский осмотр может прийти не врач, а ветеринар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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