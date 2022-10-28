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Муж спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пол пострадал при нападении

На дом Пелоси произошло нападение, пострадал ее муж
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Муж спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пол пострадал при нападении на их дом в Калифорнии. Об этом в пятницу, 28 октября, говорится в заявлении офиса Пелоси.

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«Рано утром нападавший вломился в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и напал на мистера Пелоси», — указано в заявлении.

Как уточняется, в это время самой спикера не было в городе. Ее 82-летнего супруга госпитализировали. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Злоумышленника уже задержали. Причины атаки выясняются.

Ранее, в августе, суд в Калифорнии приговорил супруга Пелоси к одному дню исправительных работ и штрафу около $6,8 тыс. за вождение автомобиля в нетрезвом виде, что привело к ДТП. Пол Пелоси был задержан в Калифорнии 29 мая. Его обвинили сразу в двух нарушениях ПДД штата.

В начале прошлого года СМИ сообщали, что в Вашингтоне арестовали мужчину, угрожавшего Нэнси Пелоси. По данным американских властей, злоумышленник написал сообщение родственнику, в тексте которого содержалась угроза спикеру. У задержанного обнаружили штурмовую винтовку с оптическим прицелом и около 2,5 тыс. патронов. В декабре 2021 года его приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы.

Угрозы поступили на следующий день после захвата протестующими Капитолия. Тогда мэр Вашингтона Мюриэл Боузер запросила к Капитолию национальную гвардию. Аналогичный запрос также направила Пелоси.

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