Экономист оценил сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых

Сохранение Центробанком (ЦБ) России ключевой ставки на уровне 7,5% годовых является абсолютно разумным и прогнозируемым решением. Такое мнение директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович высказал в пятницу, 28 октября.

По словам специалиста, большинство экспертов ожидали сохранения ставки на прежнем уровне.

«Для рынка дан сигнал, что всё происходит без изменений. Это позитивный сигнал», — сказал Остапкович в беседе с RT.

По мнению Остапковича, эффект от понижения ставки закончился и теперь она будет либо сохраняться, либо немного расти.

Ранее в этот день стало известно, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщает телеканал «360».

По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024-му, сообщается на сайте kp.ru.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в беседе с REGNUM, что решение регулятора о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне может быть связано с поступающими в последнее время сигналами об инфляционных всплесках.

Накануне портфельный управляющий инвестиционной компании «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист в беседе с «Известиями» спрогнозировал, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. Он пояснил, что по итогам заседания 16 сентября ЦБ дал нейтральный сигнал на будущее, а председатель регулятора Эльвира Набиуллина предупредила, что пространство для снижения ключевой ставки сузилось.

После этого добавились новые вводные, среди которых частичная мобилизация, отъезд части россиян из страны. Их влияние на экономику только предстоит оценить. При этом в следующем году тренд на снижение ключевой ставки вполне может быть продолжен, добавил Жорнист.

О том, что ключевая ставка на уровне 7,5% будет сохранена, «Известиям» 27 октября сообщала и аналитическая компания «Борселл». Тогда там предположили, что, учитывая сложившуюся ситуацию в стране, банк, вероятно, возьмет паузу, чтобы оценить дальнейшее влияние мобилизации на экономику.

С марта текущего года в России стабильно уменьшалась ключевая ставка, в сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала малую вероятность дальнейшего ее снижения, напоминает телеканал «Звезда».

Ключевая ставка играет информационно-сигнальную роль и характеризует направленность денежно-кредитной политики. Ее изменение влияет на кредитную и экономическую активность и в долгосрочной перспективе позволяет достигать ценовой стабильности.