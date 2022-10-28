Президент ФРГ Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях Германии с Россией

Специальная военная операция России на Украине привела к «эпохальному разрыву» связей между Берлином и Москвой. Об этом в пятницу, 28 октября заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, старые мечты уходят. Наши страны сегодня противостоят друг другу», — приводит Reuters слова немецкого президента.

По мнению Штайнмайера, Германия погрузилась в новую эпоху, во времена отсутствия безопасности, которые, как казалось немцам раньше, были преодолены. Он также отметил опасность разрастания «пожара войны» в Европе.

В то же время президент подчеркнул, что Германия не является стороной конфликта на Украине.

Президент ФРГ 25 октября посетил Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал ему всестороннюю поддержку от Германии. В частности, президент ФРГ пообещал предоставить для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) новые единицы боевой техники, такие как реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и четыре дополнительные гаубицы типа Panzerhaubitze 2000.

Визит Штайнмайера на Украину должен был состояться еще 20 октября, но президент ФРГ отменил его по соображениям безопасности. Как отметил немецкий таблоид Bild, поездка политика согласовывалась несколько недель.

В тот же день Штайнмайер сообщил, что пока не видит признаков, указывающих на готовность к переговорам на Украине. В материале отмечается, что политику пришлось спуститься в бомбоубежище, когда он находился в населенном пункте Корюковка в Черниговской области и там объявили воздушную тревогу

24 октября канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что намерен обеспечивать финансирование Украины для ее восстановления ближайшие десятилетия. Немецкий лидер назвал это планом Маршалла XXI века.

Западные страны начали помогать Украине финансово и материально на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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