Заммэра Сергунина рассказала об отремонтированных по программе «Искусство — детям» школах

В Москве после модернизации в рамках программы «Искусство — детям» открылись музыкальная школа № 4, а также школы искусств имени Александра Алябьева и Александра Даргомыжского. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в учреждениях сделали капитальный ремонт, привели в порядок помещения и прилегающую территорию, закупили мебель, оборудование и музыкальные инструменты. «Для ребят оборудовали новые залы и классы, приобрели порядка 400 новых инструментов. В целом, эти и другие изменения в рамках проекта направлены на развитие в столице допобразования и на повышение его качества», — отметила Сергунина.

Школы находятся в районах Филевский парк, Царицыно и Останкинский, их общая площадь превышает 5,4 тыс. кв.м. «Занятия там посещают примерно 1,5 тыс. юных москвичей. Музыке, танцам, пению и рисованию их обучают около 150 педагогов», — рассказала вице-мэр.

Проект по обновлению материально-технической базы творческих школ и поддержке юных талантов «Искусство — детям» реализуется в Москве с 2018 года. На данный момент завершен комплексный текущий ремонт 130 зданий и капитальный ремонт 29 учреждений. Благоустроено свыше восьми гектаров прилегающих территорий.

На сегодняшний день система творческого образования Москвы включает 139 детских школ искусств, 10 колледжей, одну общеобразовательную школу «Класс-центр» и один вуз, в которых занимаются в общей сложности порядка 100 тыс. человек.

В этом году началось строительство зданий для двух образовательных учреждений в Троицком и Новомосковском административных округах столицы (ТиНАО): детской школы искусств города Московского и Михайлово-Ярцевской детской школы искусств.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.