Взрослый и ребенок пострадали при столкновении авто на Урале
В Свердловской области в результате столкновения двух легковушек пострадали мужчина и четырехлетняя девочка. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
Авария произошла вечером 27 октября на автодороге Каменск-Уральский – Рыбниковское – Горный. Водитель легкового Chevrolet во время обгона не убедился в безопасности маневра и врезался в ВАЗ-21124 под управлением 32-летего мужчины, после чего обе машины вылетели в кювет.
В результате ДТП пострадали водитель отечественной легковушки и его четырехлетняя дочь, находившаяся в специальном детском кресле. Их доставили в больницу. Как отмечает ТагилСити.ру, у ребенка зафиксированы незначительные травмы.
За рулем иномарки находился 72-летний житель города Каменск-Уральский. Его стаж вождения составляет 39 лет. Обстоятельства столкновения авто устанавливаются.