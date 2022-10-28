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США не будут устанавливать потолок цен на нефть до выборов в конгресс
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США не будут устанавливать потолок цен на нефть до выборов в конгресс

WSJ: США и их союзники не будут устанавливать потолок цен на нефть из РФ до выборов в конгресс
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Фото: REUTERS/Angus Mordant
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США и их союзники не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до выборов в конгресс 8 ноября. Об этом 28 октября сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники.

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«Официальные лица не планируют установить уровень потолка цен до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября», — говорится в материале.

Уточняется, что отсутствие финальных условий по потолку связано, среди прочего, с ожиданиями волатильности на нефтяном рынке в преддверии 5 декабря, когда вступят в силу западные ограничения на покупку российской нефти.

Накануне ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что пересмотр потолка цен на российскую нефть может быть связан с предстоящими выборами в конгресс США. По его мнению, в интересах Демократической партии в преддверии выборов попытаться понизить цены, которые в последнее время держатся в районе $90 за баррель.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон был вынужден свернуть план по введению потолка цен на нефть из России в его первоначальном виде из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, сейчас Белый дом пересматривает возможные условия в сторону смягчения.

Как сообщала 14 октября министр финансов США Джанет Йеллен, коллективный Запад в настоящий момент не принял решения по вопросу предельной цены на российскую нефть. Она заявила, что страны ведут поиск оптимального решения.

Президент России Владимир Путин 12 октября подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленной ими стоимости.

Промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса состоятся 8 ноября 2022 года. Граждане США переизберут весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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