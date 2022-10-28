Гастроэнтеролог назвал неочевидные симптомы заболеваний ЖКТ

Гастроэнтерологические заболевания довольно часто протекают с неспецифичными симптомами, характерными для целого ряда других заболеваний. О том, какие из них могут указывать на проблемы с органами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев.

В качестве одного из примеров он привел такой симптом, как постоянный кожный зуд, который может указывать на первичный билиарный холангит — холестатическое заболевание печени. При наличии данной патологии из органа плохо выводятся токсичные желчные кислоты. Обычно ею страдают женщины старше 50 лет.

По словам врача, другим неспецифичным симптомом, характерным для проблем с печенью, могут быть синяки на коже. Дело в том, что печень синтезирует специальные вещества, благодаря которым происходит свертывание крови. А в случае поражения органа возникает дефицит этих веществ, что может приводить к образованию синяков на коже без видимых причин.

«Из других неочевидных симптомов проблем с ЖКТ можно выделить икоту. Все мы икаем, это абсолютно нормально. Но когда человек икает постоянно, это безобидное явление становится грозным симптомом. Дело в том, что рядом с органами желудочно-кишечного тракта проходят нервные сплетения, в том числе чревное. При патологии поджелудочной железы, например, хроническом панкреатите, а чаще при онкологии у человека может начаться постоянная икота», — предостерегает Якушев.

При этом он отметил, что если икота не прекращается в течение нескольких дней, то это повод как можно скорее обратиться к врачу.

Еще одним симптомом проблем с ЖКТ, по словам гастроэнтеролога, может быть склонность к аллергическим реакциям, например высыпаниям. Поэтому если лечение у аллерголога или иммунолога в течение длительного времени не приносит результатов, то имеет смысл обратиться к гастроэнтерологу.

Боли в нижней части спины тоже могут указывать на проблему гастроэнтерологического характера, отметил врач. Например, такой симптом может быть проявлением банальной язвенной болезни.

«В такой ситуации стандартное неврологическое лечение не только не поможет, но и ухудшит ситуацию. Поэтому таким людям обязательно нужна консультация гастроэнтеролога и соответствующее обследование, чтобы исключить язвенную болезнь», — подытожил Якушев.

Накануне, 27 октября, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов предупредил о том, что употребление горячих напитков увеличивает риск развития онкологических заболеваний. По его словам, гуляя с очень горячим чаем или кофе в руках, можно обжечь полость рта. А если это будет происходить часто, то возникнет риск развития рака.