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Турецкий писатель призвал страну выйти из НАТО и сотрудничать с Россией

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Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
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Анкара должна выйти из НАТО, чтобы совместно с Россией и азиатскими странами обеспечивать развивающиеся страны продовольствием. Такое заявление сделал 28 октября турецкий писатель и публицист, капитан третьего ранга в отставке Халил Озсарач на вебинаре «Зерновая война: санкции, голод и поиск многополярного мира».

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Он объяснил, что в истории человечества продовольствие всегда было в изобилии в одних регионах и в дефиците в других, поэтому первые перевозили его в регионы вторых, а самыми важными маршрутами транспортировки были моря.

Писатель добавил, что, по данным ООН, изменение уровня голода между 2020 и 2023 годами составит не более 1% и намеренное преувеличение роли украинского кризиса и обвинение в нем России не реалистично. Он также отметил, что Украина исторически поставляла зерно в Средиземноморский бассейн, а не в Африку и что эта ситуация сохраняется и сейчас.

По его словам, только азиатская военно-морская империя может справиться с огромной военно-морской империей, которая состоит из цепных блоков НАТО, QUAD и AUKUS, «созданных хищными США на Западе».

«Под руководством Турции, Египта, Ирана, Китая и России эта мечта должна перестать быть мечтой. Это должно стать реальностью. Мы должны искать способы убедить государства, контролирующие морские пути, окружающие Азию, сотрудничать и объединить усилия против империализма и, конечно, вместе бороться против голода, вызванного империализмом», — приводит его слова газета Aydınlık.

Озсарач считает, что Турции должна выйти из НАТО, чтобы создать такую морскую империю.

Ранее, 19 октября, агентство Bloomberg сообщило, что США решили усилить давление на Турцию из-за углубления сотрудничества с Россией. Как рассказали авторы материала, западные страны разозлили «сердечные» отношения президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

13 октября Путин и Эрдоган обсудили создание списка стран для поставок продовольствия. В тот же день лидеры РФ и Турции провели переговоры в Астане. Как сообщил Песков, они поговорили в том числе о зерновом соглашении. В частности, по словам российского лидера, после заключения продуктовой сделки только небольшая доля зерна идет в беднейшие страны.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что Анкара продолжит транспортировать российское зерно и удобрения в нуждающиеся страны через Турцию в рамках стамбульского меморандума.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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