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Греф назвал важнейшие для современного человека навыки

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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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В первую очередь необходимо овладевать мягкими навыками (soft skills), затем цифровыми и уже потом профессиональными, сказал президент Сбербанка Герман Греф на конференции «Больше чем обучение», которая прошла в «СберУниверситете».

Выступая на панельной сессии «Чему учиться сегодня, чтобы быть релевантным завтра», он предложил аудитории самостоятельно выбрать тему для разговора. Участники захотели послушать о soft skills.

По словам Грефа, для развития мягких навыков — умения думать, вести себя в обществе и управлять собой — важна как теория, так и практика. «Как научить и научиться мягким навыкам? Во-первых, необходима теоретическая часть. Нужно понимание того, что ты изучаешь. Далее идет практика. На этих двух этапах важно, чтобы преподаватель, который рассказывает о предмете, сам обладал мягкими навыками: системностью мышления, умел общаться, излагал материал просто и доступно. И, безусловно, эти навыки нужно тренировать в реальной жизни», — отметил президент Сбербанка.

В свою очередь, гендиректор организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров высказал мнение о том, что «учить взрослых людей soft skills крайне сложно, если они не прошли определенный путь в детском саду, школе, в университете». «Тем не менее учить можно, какое-то развитие всё равно происходит. Не надо переживать по поводу того, что какие-то навыки западают: у разных людей какие-то навыки более развиты, какие-то менее. Правильнее опираться на свои сильные качества, искать себе применение там, где ты будешь наиболее востребован и успешен», — добавил он.

Ежегодная конференция «Больше чем обучение» считается важным событием в сфере образования для взрослых. Участники мероприятия, в частности, обсудили взаимодействие бизнеса и университетов. В фокусе внимания спикеров были такие темы, как дополнительное образование и переобучение сотрудников для решения задач бизнеса, а также человекоцентричное обучение через эффективные образовательные форматы.

Всего на конференции состоялось восемь панельных дискуссий. В них участвовали 40 экспертов — представители крупнейших компаний, университетов и бизнес-школ, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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