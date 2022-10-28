Зеленский присвоил Праге звание города-спасителя

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил столице Чехии Праге звание города-спасителя. Соответствующий указ опубликован 28 октября.

«За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим родину в результате <военной операции>, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное звание «город-спаситель» городу Прага», — говорится в указе.

Звание города-спасителя было учреждено Зеленским 22 мая. Первым оно было присвоено польскому Жешуву. 11 июля Зеленский присвоил звание польскому Перемышлю.

26 октября двух жителей Чехии приговорил к тюремным срокам за ненавистнические высказывания в адрес украинцев. Томаш Чермак получил шесть месяцев лишения свободы, Патрик Тушл — 10 месяцев.

До этого, 28 сентября, в Чехии сообщили о резком росте числа беженцев. Полиция задержала рекордное количество людей, помогающих нелегальным мигрантам пересечь границу, и четверть из них оказалась украинцами.

26 сентября The Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран, в том числе в Чехии.