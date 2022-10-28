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В России появились новые кроссоверы Chevrolet Tracker

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Фото: Chevrolet
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У российских дилеров появились новые кроссоверы Chevrolet Tracker. Машины оснащены литровыми турбомоторами мощностью 125 л.с. и автоматической коробкой передач, сообщает 28 октября портал Quto.

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Как сообщили эксперты портала, кроссоверы сделаны в Казахстане, на заводе «СарыаркаАвтоПром». Туда машинокомплекты попадают из Китая.

Все автомобили оснащены литровыми турбомоторами с отдачей 125 л.с. и автоматическими коробками. В комплектацию LT помимо коробки автомат также входят салон из экокожи, штатная медиасистема, климат-контроль и система стабилизации.

По мнению портала, новые машины были куплены за границей частными лицами, но реализуются в РФ через автосалоны, включая те, которые ранее являлись официальными дилерами марки Chevrolet.

Продавцы предлагают свою непродолжительную дилерскую гарантию на новые машины, обещая в трудных случаях всё решить через казахстанский дилерский центр марки.

Стоимость автомобиля у продавцов в РФ варьируется от 1,6 млн до 2,2 млн рублей.

24 октября стало известно, что к российским дилерам Kia поступила финальная партия внедорожников Kia Mohave, которые были собраны из последних официальных комплектов, поставленных производителем калининградскому заводу «Автотор». Один из главных плюсов приобретения Kia Mohave калининградской сборки состоит в том, что машины имеют официальную гарантию от Kia и оснащены дизельными моторами, чья мощность равна 249 л.с. Это положительно скажется на уплате транспортного налога. Финальная серия машин российской сборки представлена в черном цвете и только топовых комплектациях Premium и Premium+.

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