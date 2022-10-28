В Харькове отказались демонтировать бюст Пушкина

Власти Харьковской области отказались демонтировать памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил украинский «24-й канал».

«Харьковская администрация отказалась поддержать обращение общественности о поддержке демонтажа бюста Пушкина и переносе его в музей в Харькове и посоветовала обратиться в минкульт», — приводит канал слова соучредителя проекта «Декоммунизация. Украина» Вадима Позднякова.

В ответ на обращение Позднякова в харьковском департаменте культуры сообщили, что бюст Пушкина внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник монументального искусства национального значения. При этом директор департамента Эдуард Павленко подчеркнул, что снести или просто перенести бюст — не в его компетенции.

27 октября сообщалось, что в Одессе памятники городов-героев России на Аллее Славы закрыли черными полиэтиленовыми пакетами. При этом все мемориалы, кроме российских городов-героев, остались открыты.

11 октября памятник Пушкину был демонтирован в Киеве. Как сообщил Поздняков, памятник являлся для властей Украины символом «русского мира». Снесенный памятник российскому поэту находился перед зданием национального транспортного университета. При этом в Киеве еще есть восемь памятников и бюстов, посвященных Пушкину.

Ранее, 17 сентября в городе Арциз Одесской области демонтировали памятник Карлу Марксу, который располагался перед зданием городского совета. После демонтажа памятник перенесли в музей. Сносу подвергнется и памятник Марксу в селе Холмское.

14 августа в украинской Александрии демонтировали бюст писателя Максима Горького. Сносу памятника предшествовало решение сессии и исполкома городского совета. Там заявили, что памятник будет храниться на территории коммунального предприятия, осуществившего демонтаж.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.