Военный историк назвал вымогательством планы Польши потребовать от РФ репарации

Военный историк, военный эксперт Борис Юлин 28 октября назвал вымогательством планы Польши потребовать от России возместить ущерб и военные потери, которые понесла страна якобы от действий СССР в годы Второй мировой войны.

«Никаких потерь, которые могла бы приписать себе Польша, в принципе не существует. То есть это просто попытка вымогать деньги откуда только можно. Польша вообще могла бы начать разрешение этих споров с вопроса Чехии и возмещения Чехии потерь за оккупацию при разделе Чехословакии и Тешинской области поляками», — сказал он в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что «дырка от бублика — это максимум», на что может рассчитывать Варшава.

До этого, 6 октября, депутат Госдумы Евгений Федоров указал, что на Россию не распространяется право по выплатам репараций по итогам Второй мировой войны. Депутат добавил, что существует общее правило, по которому тот, кто участвовал в агрессивной войне и проиграл в ней, и выплачивает репарации. Советский Союз же — страна-победитель, и на него правило выплаты репараций не распространяется.

Тогда же директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что претензии Польши к России за понесенный во время Второй мировой войны ущерб лежат в области политических фантазий.

В сентябре «Известия» опубликовали документ от 1956 года, в котором заместитель начальника военно-научного управления Генерального штаба Советской армии Александр Покровский привел данные о суммах, потраченных Советским Союзом на вооружение и обеспечение Польши во время Второй мировой войны. Согласно документу, всего на военную технику, боеприпасы и восстановление Польши ушло 26,72 млн рублей.