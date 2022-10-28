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Обвинившего США в ЧП на «Северных потоках» профессора прервали во время интервью

Американский экономист Сакс в интервью допустил причастность США к диверсии на «Северных потоках», но его прервали
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Фото: REUTERS/Swedish Coast Guard
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Американский экономист, директор Института Земли Колумбийского университета Джеффри Сакс предположил, что за взрывами на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят США. Об этом эксперт сказал в интервью агентству Bloomberg, однако был тут же прерван ведущим.

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Сакс отметил, что экономика Евросоюза (ЕС) страдает от перебоев с энергией больше других, а рост цен усугубляет снижение уровня жизни.

«Экономика ЕС разбита как молотком. Подрыв «Северных потоков», которые, я думаю, совершили США и Польша...», — успел сказать профессор, однако журналист резко сменил тему, обвинив Сакса в отсутствии доказательств.

Между тем, как указал экономист, есть данные о том, что над районом взрыва пролетали американские военные вертолеты, базирующиеся в Гданьске. Также Сакс добавил, что его собеседники по всему миру убеждены, что эти диверсии — дело рук США, но на Западе не поддерживают его версию событий.

«Даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: «Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают», — добавил эксперт.

Ранее, 30 сентября, американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение, что совершить атаку на «Северные потоки» могли либо США, либо Великобритания. Он отметил абсурдность обвинений России в организации аварий, указав, что Москве невыгодно было уничтожать собственный дорогостоящий проект.

В тот же день бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо в эфире Radio Courtoisie выразил мнение, что США выгодна ситуация с подрывом «Северных потоков». Кроме того, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что СВР владеет материалами, указывающими на западный след в деле об авариях на «Северных потоках».

Разгерметизация двух ниток первого «Северного потока» и одной нитки «Северного потока – 2» вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября. В результате было зафиксировано падение давления. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о безуспешных попытках России получить доступ к расследованию на газопроводах.

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