Проекты зон охраны ОКН в Пскове вынесли на общественное обсуждение

В Пскове подходит к концу разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, которые расположены на территории города. Свое мнение по этому вопросу может высказать любой житель города.

В Научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области отметили, что целью разработки проектов является обеспечение объектов культурного наследия зонами охраны, как того требует законодательство РФ, сообщает Псковское агентство информации.

Эти проекты выносятся на общественное обсуждение для обеспечения участия граждан и общественного контроля за исполнением. Также своим мнением могут поделиться представители объединений, негосударственных некоммерческих организаций и профессионального сообщества, уточняет Псковская лента новостей.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что в Пскове благоустраивают территорию Малого Крестовского захоронения. Братское кладбище советских воинов находится на окраине города. На нем похоронено 56 воинов, погибших при освобождении города в годы Великой Отечественной войны.