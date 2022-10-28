Раненый белый медведь из Диксона впервые искупался в бассейне нового вольера

Зоологи Московского зоопарка запустили белого медведя, серьезно раненного в поселке Диксон на Таймыре, в новый вольер. Об этом в пятницу, 28 октября, заявила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Вольер с бассейном был специально подготовлен для животного.

«Поначалу Диксон (имя медведя. — Ред.) показывал исследовательское поведение: он изучал новый вольер, запахи, виды, перемещался из одного угла в другой, местами подкапывал гальку. У бассейна медведь оказался примерно через 20 минут — столько времени он осматривал новую территорию», — написала Акулова в своем Telegram-канале.

В воде медведь чувствовал себя хорошо — оказавшись в бассейне, сразу стал плавать и погружался с головой. Животное с удовольствием провело в воде около часа, а потом по собственному желанию вышло из бассейна.

«На протяжении всей прогулки зоологи отмечали движение бедренных мышц у Диксона — как на пути к бассейну, так и в воде: это значит, что медведь старался себя подтягивать. <...> Теперь нам нужно выждать время, чтобы медведь адаптировался к новым для него условиям, а затем зоологи приступят непосредственно к водным тренингам», — заключила гендиректор Московского зоопарка.

25 сентября у раненого белого медведя начали двигаться лапы. Акулова рассказала, что для разработки движения лап зверя ветеринары регулярно щекочут их с помощью щеточки.

5 сентября в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края рассказали, что на севере региона обнаружили раненого белого медведя, позже животное привезли на территорию Московского зоопарка. После проведенного специалистами осмотра и рентгена у животного было найдено около 40–50 отверстий от картечи различного диаметра.

Как животное оказалось в таком состоянии, разбираются правоохранительные органы.