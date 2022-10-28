Врио главы ДНР Пушилин: есть успехи практически по всей линии соприкосновения в республике

Российские войска добились успехов практически по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил 28 октября врио главы республики Денис Пушилин.

По словам врио главы ДНР, сейчас военные выбивают противника из лесопосадок, постепенно занимая его позиции. Продвижение происходит постепенно, на 50–100 м, освобождаются улицы и дома. Это, отметил Пушилин, касается марьинского, авдеевского, артемовского, горловского и угледарского направлений.

Он также добавил, что накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали наступление на краснолиманском направлении.

«Буквально накануне была попытка группы противника прорваться в направлении населенного пункта Червонопоповка, но он был остановлен», — сообщил врио главы ДНР телеканалу «Россия 24».

Войскам удалось уничтожить три танка ВСУ, четыре бронированные машины, четыре пикапа, а также живую силу врага.

Ранее в пятницу «Известия» получили кадры штурма позиций ВСУ на донецком направлении, снятые с помощью закрепленной видеокамеры на одном из российских военнослужащих. Таким образом, он как будто ведет репортаж, рассказывая о своих действиях от первого лица.

В свою очередь официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России отбили атаку на южно-донецком направлении в районе Времевки, отбросив ВСУ на исходные позиции. В результате было уничтожено более 30 украинских военных. Представитель Минобороны также уточнил, что российские войска уничтожили один танк, две боевые бронированные машины и один пикап противника.

27 октября Конашенков сообщил, что российские военные сорвали наступление Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении. Было уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Тогда же Пушилин отметил, что российским военным удалось взять укрепления, оборудованные ВСУ в частном секторе на марьинском направлении, которое остается одним из самых сложных. Кроме этого, врио главы ДНР заявил об определенных успехах на авдеевском и артемовском направлениях. Последнее он назвал одним из важнейших, поскольку взятие Артёмовска нарушит логистику ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».