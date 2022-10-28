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Военкор «Известий» показал работу российской артиллерии в «серой» зоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага 28 октября показал, как военные РФ ведут обстрел позиций украинских боевиков при помощи артиллерии в нейтральной, то есть «серой» зоне — полосе между первыми линиями обороны сторон.

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«Вот эти руины — это в прошлом жилые дома, здесь укрыться негде, приходится работать на открытой местности, иногда под снарядами», — отметил Кулага .

Гаубицы работают по всему периметру, по очереди они бьют по тем же целям, чтобы откатить позиции украинских боевиков назад, подчеркнул журналист.

Накануне Кулага рассказал, что на артемовском направлении российская артиллерия ведет обстрел по позициям противника, а украинские боевики отвечают им, используя западное вооружение. По словам корреспондента, на видео фиксируется всё происходящее.

24 октября он сообщил, что российские войска продолжают наступать на артемовском направлении. Он отметил, что неделю ВСУ стягивали к Артемовску резервы в надежде остановить наступление российских войск. Но на юге города уже идет зачистка территории от украинских боевиков, передовые отряды продвигаются к центральным и западным районам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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